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الوطن

431 مصابا في جمعة "عمال فلسطين"

منذ 42 دقيقة
كتب: وكالات
431 مصابا في جمعة "عمال فلسطين"

صورة أرشيفية

أصيب العشرات من المواطنين بالرصاص الحي وبالاختناق في الجمعة السادسة من مسيرات العودة التي أطلق عليها اسم مسيرة عمال فلسطين.

وقالت وزارة الصحة، إن إجمالي اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المسيرات السلمية شرق حدود قطاع غزة بلغت 431 إصابة بجراح مختلفة وبالاختناق بالغاز، وفقال ما ذكرته وكالة "معا" الفلسطينية.

ونقلت الوكالة الفلسطينية، أن قوات الاحتلال تقوم بإطلاق وابل من قنابل الغاز اتجاه المتظاهرين السلميين على طول الحدود الشرقية وبطريقة عشوائية باستخدام طائرة لقنابل الغاز.

وأعلن في وقت لاحق عن إصابة صحفي وتضرر مركبات إسعاف تابعة للهلال الأحمر بعد استهدافها من قبل الاحتلال.

وحذر الاحتلال المتظاهرين شرق غزة عبر مكبرات الصوت، من وجود قناصة على طول الشريط الزائل والابتعاد عن السلك.ويواصل الشبان إشعال الاطارات المطاطية في محاولة لتقليل عدد الاصابات في صفوف المتظاهرين.

وأكدت وزارة الصحة أن قوات الاحتلال استهدفت سيارتي اسعاف بقنابل الغاز شرق خزاعة و تسببت في عرقلة عمل طواقمها.  

من جانبها، أعلنت اللجنة العليا للطوارئ الصحية في قطاع غزة رفع حالة الجهوزية لمواكبة الأحداث في مسيرة العودة النكبة بجمعتها السادسة، مشددة أن طواقمها الطبية على أهبة الاستعداد.

تأتي عملية إحياء جمعة العمال على وقع تزايد النقص الكبير في مستلزمات القطاع غزة من جهة وبدء العد التنازلي لبلوغ مسيرات العودة ذورتها في الخامس عشر من مايو الجاري.

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