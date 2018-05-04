بالصور| "صيدلة عين شمس" تحتفل بتخريج دفعة جديدة

احتفلت كلية الصيدلة بجامعة عين شمس، اليوم، بتخرج دفعتها السابعة عشر، بحضور الدكتور عبدالوهاب عزت رئيس الجامعة، والدكتور فتحي الشرقاوي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد منصور الشيخ نقيب الصيادلة، والدكتورة مها فاروق عبدالغني عميد الكلية، والدكتور محمود عبدالمجيد وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، وكرم حجازي أمين الجامعة المساعد لشؤون الدراسات العليا والبحوث ولفيف من أعضاء هيئة التدريس وأولياء الأمور، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات.

ووجه الدكتور عبدالوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، في كلمة ألقها خلال الاحتفال، التهنئة للطلاب وأولياء الامور، مؤكدا أن اليوم هو بداية التعليم والتعلم، موضحا أنه ليس مرتبط بعمر أو سن، مطالبا الطلاب بالاستمرار في طلب العلم والتعلم على أيدي أساتذتهم الكبار وزملائهم وعدم الاستكبار من أخذ أي معلومة من أي أحد حتى إذا كان أقل منهم علما أو سنا.

وأكد الدكتور فتحي الشرقاوي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إن كلية الصيدلة من الكليات ذات السمعة الطيبة التي نلمسها في كل مكان نذهب إليه، مشيرا إلى أنها لحظة فارقة لإثبات الوجود لكل أبنائنا، مؤكدا أن مصر لن تعقم أبدا فمصر عظيمة بأبنائنا الذين سيقودون الوطن مستقبلا.

وأوضحت الدكتورة مها فاروق عبد الغني عميد الكلية، ان اليوم هو بدء مشوار تحقيق الذات لجميع الخرجين والطلاب، مشيرة إلي ان الفرحة تتجدد ابتهاجا ونحن نحتفل بتخريج دفعة جديدة من ابناء كلية الصيدلة والتي نفخر بانها باتت من الكليات المعتمدة المتطورة في مصر، التي نالت سمعة مرموقة اكتسبتها بفضل جهود ومثابرة من هامات عالية وبرهن خريجوها علي جدارتهم بفوز ونجاح عالميين، مضيفة أن: "هذا اليوم من اسعد الايام لكل طالب بعد سنوات من الدراسة والجد والاجتهاد كذلك من اسعد الايام لاولياء الامور لرؤية ثمرة مجهودهم".

واضافت ان مهنة الصيدلة مهنة من انبل المهن اذ تتعلق بصحة الانسان، موجهة الشكر لأعضاء هيئة التدريس لعطائهم المتميز طوال سنوات الدراسة.

وقال الدكتور محمود عبدالمجيد ياسين وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب ان طلابنا انتقلوا من مرحلة تلقي العلم والتسلح بالثقافة إلى ميادين العمل وليس المقصود بها ميادين المهنة فقط وإنما العمل على تطوير المجتمع الذي نعيش فيه من خلال المشاركة الإيجابية في حل المشاكل المجتمعية التي قد تعرقل مسيرة التطور التي نسعى إليها.

وفي النهاية قرأ الدكتور منصور الشيخ نقيب الصيادلة بقراءة قسم الصيادلة، وقام الطلاب بترديده ثم وجه حديثه للطلاب مطالبهم باحترام المهنة والتسلح بالعلم، حيث

شهد الحفل تكريم 300 طالب وطالبة من اوائل الكلية والحاصلين علي الماجستير والدكتوراه.