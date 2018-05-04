مفيد فوزي: السيسي يملك فضيلة الفضائل.. وأتمنى "وزارة للشهداء"

قال الإعلامي مفيد فوزي، إن الأوضاع في مصر تسير بشكل جيد، إلا أن الناس تحتاج لرحمة في الأسعار.

وأضاف، خلال حوار ببرنامج "الجمعة في مصر" مع الإعلامية ياسمين سعيد على قناة "mbc مصر": "الدولة تسير في خط الإنجازات وأتمنى أن تسير الفترة المقبلة برحمة في الجيوب عشان تدي الناس أمل في بكره".

وتابع فوزي، أنه يعتقد أن الرئيس السيسي يراهن على وعي المصريين لأنه الأساس الذي أنجح مقاومة الإرهاب وضربه في سيناء وأنجح تعويم الجنيه وارتفاع الأسعار، مردفا أنه تمنى أن تكون هناك وزارة للشهداء.

وأردف "السيسي يملك فضيلة الفضائل وهي الوفاء، وفي وقت ما كان السيسي رئيس الضرورة ولكنه حاليا رئيس الأمل".