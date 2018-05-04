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الوطن

البحرية الليبية تنقذ 80 مهاجرا غير شرعي غربي البلاد

منذ 40 دقيقة
كتب: وكالات
البحرية الليبية تنقذ 80 مهاجرا غير شرعي غربي البلاد

صورة أرشيفية

أعلنت البحرية الليبية، اليوم الجمعة، إنقاذ 80 مهاجرا غير شرعي كانوا على متن قارب مطاطي متهالك غربي البلاد.

وأضافت البحرية، في بيان، أن دورية تابعة لحرس السواحل تمكنت من إنقاذ 80 مهاجرا غير شرعي من بينهم 28 امرأة و11 طفلا. وأشار البيان، إلى أن المهاجرين من جنسيات إفريقية مختلفة وأن عملية الإنقاذ تمت على بعد 25 ميلا شمال مجمع مليتة للغاز (شمال غرب).

ولفت إلى أن المهاجرين تم نقلهم إلى قاعدة طرابلس البحرية، وبعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم، تم تسليمهم إلى مركز إيواء تاجوراء، بالضاحية الشرقية للطرابلس، التابع لحكومة الوفاق الوطني (المعرتف بها دوليا)،وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.

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