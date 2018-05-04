1143 إصابة في جمعة "عمال فلسطين"

أصيب العشرات من الفلسطينيين بالرصاص الحي وبالاختناق في الجمعة السادسة من مسيرات العودة التي أطلق عليها اسم مسيرة عمال فلسطين.

وقالت وزارة الصحة، إن إجمالي اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المسيرات السلمية شرق حدود قطاع غزة بلغت 1143 إصابة بجراح مختلفة وبالاختناق بالغاز، وفقا لما ذكرته وكالة "معا" الفلسطينية.

ونقلت وكالة "معا" الفلسطينية، أن قوات الاحتلال تقوم بإطلاق وابل من قنابل الغاز اتجاه المتظاهرين السلميين على طول الحدود الشرقية وبطريقة عشوائية باستخدام طائرة لقنابل الغاز.واعلن في وقت لاحق عن اصابة صحفي وتضرر مركبات اسعاف تابعة للهلال الاحمر بعد استهدافها من قبل الاحتلال

وحذر الاحتلال المتظاهرين شرق غزة عبر مكبرات الصوت، من وجود قناصة على طول الشريط الزائل والابتعاد عن السلك.ويواصل الشبان إشعال الاطارات المطاطية في محاولة لتقليل عدد الاصابات في صفوف المتظاهرين. واكدت وزارة الصحة ان قوات الاحتلال استهدفت سيارتي اسعاف بقنابل الغاز شرق خزاعة و تسببت في عرقلة عمل طواقمها.

من جانبها، اعلنت اللجنة العليا للطوارئ الصحية في قطاع غزة رفع حالة الجهوزية لمواكبة الاحداث في مسيرة العودة النكبة بجمعتها السادسة، مشددة ان طواقمها الطبية على اهبة الاستعداد.

وتأتي عملية احياء جمعة العمال على وقع تزايد النقص الكبير في مستلزمات القطاع غزة من جهة وبدئ العد التنازلي لبلوغ مسيرات العودة ذورتها في الخامس عشر من مايو الجاري.