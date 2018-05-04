شاهد بث مباشر للشوط الثاني لمباراة الأهلى والترجى

تقدم "الوطن" بث مباشر للشوط الثاني لمباراة الأهلى والترجى، المقامة على ستاد برج العرب في الإسكندرية في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

رابط مشاهدة البث المباشر للشوط الثاني الأهلي والترجي

رابط بديل لمشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلى والترجى

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، ويسعى الأهلي لحسم نقاط المباراة الثلاثة من أجل مصالحة جماهيره بعد الهزيمتين المتتاليتين أمام الزمالك في القمة 116، وأمام الأسيوطي في كأس مصر.

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