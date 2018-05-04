بث مباشر لمباراة الأهلى والترجى فى دورى أبطال أفريقيا.. الشوط الثاني

تقدم "الوطن" بث مباشر للشوط الثاني لمباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا، المقامة اليوم الجمعة في ملعب برج العرب بالإسكندرية

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وأهدر الجنوب أفريقي "باكا" أول فرص النادي الأهلي أمام الترجي في الدقيقة 4 من زمن المباراة، في الوقت الذي اعتمد فيه الفريق التونسي على التحضير من الخلف للأمام ثم إرسال قطرية خلف ظهيري الأحمر.

رابط بديل.. بث مباشر لمباراة الأهلى والترجي

وصل الترجي التونسي لمرمى الأهلي في الدقيقة 39 لكن الشناوي تصدى لطه ياسين الخنسي بشجاعة كبيرة وحول الكرة ضربة ركنية، فيما رد أحمد فتحي بتسديدة قوية مرت فوق عارضة المعز بن شريفية في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول سلبيًا بين الفريقين.

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