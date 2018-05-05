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الوطن

سفر 1246 مواطنا إلى ليبيا عبر منفذ السلوم

منذ 10 دقيقة
كتب: محمد بخات
سفر 1246 مواطنا إلى ليبيا عبر منفذ السلوم

منفذ السلوم البرى - صورة ارشيفية

غادر منفذ السلوم البري 1246 مواطنا مصريا وليبيا في طريقهم إلى الجماهيرية الليبية.

جاء ذلك، اليوم، من بينهم 540 مواطنا مصريا و706 مواطنين ليبيين في ظل توافد المصريين والليبيين على المنفذ للسفر عن طريق منفذي السلوم ومساعد المصري والليبي مع وجود تأمين شامل للحدود المصرية ومنفذ السلوم.

وأنهت السلطات المصرية جميع الإجراءات اللازمة لسفر العمال المصريين والليبيين داخل منفذ السلوم، وقدمت مصلحة الجمارك والجوازات وإدارة شرطة منفذ السلوم البري التسهيلات اللازمة للتخفيف عنهم خلال سفرهم.

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