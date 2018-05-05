تسجيل الدخول

الوطن

في بيته ومسقط رأسه وصفحة أنصاره.. 3 مظاهر تجسد الاحتفال بميلاد مبارك

اليوم AM 02:51
كتب: عبدالرحمن قناوي
في بيته ومسقط رأسه وصفحة أنصاره.. 3 مظاهر تجسد الاحتفال بميلاد مبارك

مبارك مع ابنه وحفيده

تسعون عاما مرت على ميلاد الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، صاحب أطول فترة حكم لرئيسٍ مصريٍ منذ أن ألغيت الملكية في مصر، والتحول للنظام الجمهوري، ليأتي عيد ميلاده حاملاً مظاهر عديدة للاحتفال أحياها محبوه الذين لم ينسوا تاريخه رغم مغادرته الحكم قبل 7 سنوات.

في مسقط رأس مبارك، قرية كفر مصيلحة التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، احتفل العشرات بعيد ميلاده التسعين، بحضور عدد من الأهالي وممثلي عن حركات "بلدياتك" تحت شعار "يوم الوفاء".

 

شبيه الرئيس الراحل محمد أنور السادات حضر احتفال أهالي كفر مصيلحة بعيد ميلاد مبارك، وحضره أيضا أمين مبارك رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشعب سابقا، وابن عم الرئيس الأسبق مبارك، ورفع الأهالي عددا من اللافتات في الاحتفال تحت عنوان "حزب أبناء مبارك" تحت التأسيس.

وفي مقر إقامته بمصر الجديدة، ظهرت احتفالية أخرى بعيد ميلاد مبارك، حيث نشر عمر علاء، حفيد الرئيس الأسبق، صورة، عبر حسابه بموقع الصور الشهير "إنستجرام"، تجمعه مع جده ووالده، تُظهر احتفال الأسرة بعيد ميلاده، وكتب تعليقًا على الصورة "عيد ميلاد سعيد يا جدو".

موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" شهد مظهرا آخر من مظاهر الاحتفال بعيد ميلاد الرئيس الأسبق، حيث احتفلت صفحة "أنا آسف يا ريس" المؤيدة لمبارك، بعيد ميلاده عبر تدوينات نشرتها الصفحة على مدار اليوم.

ونشرت الصفحة عددا من التدوينات تشرح تاريخ مبارك العسكري والسياسي، وتفاعل أنصار الرئيس الأسبق مع التدوينات التي بثتها الصفحة، وذلك بعد أن افتتحت الصفحة افتتاحيتها بعيد ميلاده بتدوينةٍ كان نصها "سيادة الرئيس محمد حسني مبارك باسم كل من عانى من يوم تنحيك.. باسم كل من طحنته الظروف الاقتصادية منذ رحيلك.. باسم كل نادم على أنه كان ضدك يوما.. باسم كل من كان آمن على ماله وعلى نفسه وعلى بيته في عهدك كل عام وسيادتك بخير وبصحة وعافية.. أطال الله عمرك ونصرك على من ظلمك".

 

أخبار متعلقة

"أبناء مبارك وبلدياته" يستعدون للاحتفال بذكرى ميلاده الـ90

"أبناء مبارك وبلدياته" يستعدون للاحتفال بذكرى ميلاده الـ90

«أبناء مبارك» فى ذكرى السقوط
"أبناء مبارك" تنفي خبر وفاة سوزان مبارك

"أبناء مبارك" تنفي خبر وفاة سوزان مبارك
عضو بـ"أبناء مبارك": الإصابة منعت "علاء" من حضور حفل العاشر من رمضان

عضو بـ"أبناء مبارك": الإصابة منعت "علاء" من حضور حفل العاشر من رمضان
بالصور| "أبناء مبارك" في حفل إفطار بمناسبة نصر "العاشر من رمضان"

بالصور| "أبناء مبارك" في حفل إفطار بمناسبة نصر "العاشر من رمضان"
غدا.. "أبناء مبارك" تحتفل بذكرى العاشر من رمضان

غدا.. "أبناء مبارك" تحتفل بذكرى العاشر من رمضان
عضو "أبناء مبارك": "فرحانين أنه في بيته"

عضو "أبناء مبارك": "فرحانين أنه في بيته"
"أبناء مبارك" يحتفلون بعيد ميلاده الـ89 بـ"مصطفى محمود"

"أبناء مبارك" يحتفلون بعيد ميلاده الـ89 بـ"مصطفى محمود"
اليوم.. "أبناء مبارك" يحتفلون بعيد ميلاده بالقاهرة والمنوفية

اليوم.. "أبناء مبارك" يحتفلون بعيد ميلاده بالقاهرة والمنوفية
"أبناء مبارك" بالمنوفية: حصلنا على تصريح لحفل عيد ميلاد الرئيس الأسبق

"أبناء مبارك" بالمنوفية: حصلنا على تصريح لحفل عيد ميلاد الرئيس الأسبق

التعليقات

محمود مسلم يكتب: «الوطن».. أسلوب حياة

أحدث الأخبار

بالفيديو| نتائج كارثية إذا ارتفعت حرارة الأرض درجتين فقط

بالفيديو| نتائج كارثية إذا ارتفعت حرارة الأرض درجتين فقط

زلزال بقوة 6,9 درجات يضرب هاواي

زلزال بقوة 6,9 درجات يضرب هاواي

بالفيديو| أحمد فهمي: "شهدت على عقد طلاق أبويا وأمي"

بالفيديو| أحمد فهمي: "شهدت على عقد طلاق أبويا وأمي"

أحمد فهمي: "هربت من أهلي لأمريكا بسبب كلية الهندسة"

أحمد فهمي: "هربت من أهلي لأمريكا بسبب كلية الهندسة"

بالصور | هاني شاكر يتألق بأول حفل له بالمنصورة

بالصور | هاني شاكر يتألق بأول حفل له بالمنصورة

اختيارات الوطن

شيماء البردينى تكتب: هنا تشكلت شخصيتى

شيماء البردينى تكتب: هنا تشكلت شخصيتى

الحسينى محمد يكتب: يعنى إيه قوة؟

الحسينى محمد يكتب: يعنى إيه قوة؟

محمد شنح يكتب: دعوة «أمى»

محمد شنح يكتب: دعوة «أمى»

دارين فرغلى تكتب: كل عام وأنت حبيبى

دارين فرغلى تكتب: كل عام وأنت حبيبى

سعيد محمود يكتب: تجربة قدرية

سعيد محمود يكتب: تجربة قدرية

الأكثر قراءة

عاجل