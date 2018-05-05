تسعون عاما مرت على ميلاد الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، صاحب أطول فترة حكم لرئيسٍ مصريٍ منذ أن ألغيت الملكية في مصر، والتحول للنظام الجمهوري، ليأتي عيد ميلاده حاملاً مظاهر عديدة للاحتفال أحياها محبوه الذين لم ينسوا تاريخه رغم مغادرته الحكم قبل 7 سنوات.

في مسقط رأس مبارك، قرية كفر مصيلحة التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، احتفل العشرات بعيد ميلاده التسعين، بحضور عدد من الأهالي وممثلي عن حركات "بلدياتك" تحت شعار "يوم الوفاء".

شبيه الرئيس الراحل محمد أنور السادات حضر احتفال أهالي كفر مصيلحة بعيد ميلاد مبارك، وحضره أيضا أمين مبارك رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشعب سابقا، وابن عم الرئيس الأسبق مبارك، ورفع الأهالي عددا من اللافتات في الاحتفال تحت عنوان "حزب أبناء مبارك" تحت التأسيس.

وفي مقر إقامته بمصر الجديدة، ظهرت احتفالية أخرى بعيد ميلاد مبارك، حيث نشر عمر علاء، حفيد الرئيس الأسبق، صورة، عبر حسابه بموقع الصور الشهير "إنستجرام"، تجمعه مع جده ووالده، تُظهر احتفال الأسرة بعيد ميلاده، وكتب تعليقًا على الصورة "عيد ميلاد سعيد يا جدو".

موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" شهد مظهرا آخر من مظاهر الاحتفال بعيد ميلاد الرئيس الأسبق، حيث احتفلت صفحة "أنا آسف يا ريس" المؤيدة لمبارك، بعيد ميلاده عبر تدوينات نشرتها الصفحة على مدار اليوم.

ونشرت الصفحة عددا من التدوينات تشرح تاريخ مبارك العسكري والسياسي، وتفاعل أنصار الرئيس الأسبق مع التدوينات التي بثتها الصفحة، وذلك بعد أن افتتحت الصفحة افتتاحيتها بعيد ميلاده بتدوينةٍ كان نصها "سيادة الرئيس محمد حسني مبارك باسم كل من عانى من يوم تنحيك.. باسم كل من طحنته الظروف الاقتصادية منذ رحيلك.. باسم كل نادم على أنه كان ضدك يوما.. باسم كل من كان آمن على ماله وعلى نفسه وعلى بيته في عهدك كل عام وسيادتك بخير وبصحة وعافية.. أطال الله عمرك ونصرك على من ظلمك".