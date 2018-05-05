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الوطن

مصرع شاب غرقا بعد انقلاب سيارته في بحر البقر جنوب بورسعيد

منذ 42 دقيقة
كتب: هبه صبيح
مصرع شاب غرقا بعد انقلاب سيارته في بحر البقر جنوب بورسعيد

صورة ارشفية

لقي شاب مصرعه، فجر اليوم، بعد أن انقلبت سيارته في ترعة بحر البقر جنوب بورسعيد.

تلقى الدكتور عادل تعيلب مدير الصحة ببورسعيد، إخطارا من أيمن جابر مشرف الطوارئ بالمديرية يفيد بوصول "علي زكريا"، 20 عاما، جثة هامدة إلى مستشفى الحميات العام ببورسعيد، وتم وضع الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين لرجال البحث الجنائي ببورسعيد من التحريات الأولية الشاب كان يقود سيارته الملاكي على طريق مفارق بحر البقر جنوب بوسعيد، فاختل توازنه بسبب الظلام في المنطقة وتمكن الأهالي من انتشال الجثة من السيارة، ونقلها عبر سيارة الإسعاف ويجرى رفع السيارة من الماء بونش خاص بالمحافظة.

وأمرت النيابة العامة باستكمال التحقيقات والتحفظ على الجثة بالمشرحة تحت تصرفها.

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