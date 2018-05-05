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الوطن

حالة الطقس اليوم السبت 5/5/2018

منذ 19 دقيقة
كتب: الوطن
حالة الطقس اليوم السبت 5/5/2018

حالة الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة على شمال البلاد، لتكون حالة الطقس اليوم السبت، الموافق 5 مايو 2018، معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، فيما يظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيفًا ليلا.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية الخفيفة على شمال البلاد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على مناطق من شمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية غربية، فيما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

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