زلزال بقوة 6,9 درجات يضرب هاواي

ضرب زلزال بلغت شدته 6,9 درجات هاواي الجمعة، في المكان نفسه الذي حصل فيه ثوران بركاني قبل يوم واحد، وفق ما ذكر المعهد الجيولوجي الأمريكي.

وقع الزلزال الساعة 22,32 بتوقيت جرينتش على بعد 16 كيلومترا في جنوب غرب منطقة ليلاني إيستاتس وعلى عمق خمسة كيلومترات "تقريبا في المكان نفسه الذي وقع فيه زلزال مدمر بقوة 7,1 درجات عام 1975"، بحسب المعهد.

وفي وقت سابق أجلي مئات السكان الجمعة في هاواي ووضعوا بمنأى من خطر بركان كيلوا أحد أنشط براكين العالم، الذي ثار نافثا الحمم وسُحب الرماد الوردي وانبعاثات سامة منذ الخميس.