تسجيل الدخول

الوطن

بالفيديو| القرموطي: "عمرو أديب مينفعش يقعد في البيت"

منذ 26 دقيقة
كتب: شريف سليمان
بالفيديو| القرموطي: "عمرو أديب مينفعش يقعد في البيت"

الإعلامي عمرو أديب

قال الإعلامي جابر القرموطي، إن الدولة تتعرض لمحاولات استهداف سعيًا وراء هدمها. 

وأضاف القرموطي، خلال تقديم برنامج "مانشيت القرموطي"، المُذاع عبر فضائية "النهار"، أن البعض يريد تخريب العلاقة بين القيادة السياسية ورموز الإعلام والشعب لهدم الدولة، مؤكدًا على صمود الدولة المصرية في وجه كل المؤامرات التي تُحاك ضدها. 

وتابع مقدم برنامج "مانشيت القرموطي": "شوفوا علقوا إزاي على عمرو أديب لما قال هسيب القناة، قالوا الدولة عاوزة تتحكم في الإعلام، وعمرو مبقاش حلو، مع إنه رايح قناة تانية". 

وأردف: "عمرو أديب مش هيغلب، لإنه شاطر، ومينفعش يقعد ولازم يشتغل".

وأعلن الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "كل يوم"، المُذاع عبر فضائية "ON E"، قبل أيام قليلة عن انتهاء تعاقده مع القناة.

 

أخبار متعلقة

مصدر بـ"النهار": القناة جددت تعاقدها مع جابر القرموطي

مصدر بـ"النهار": القناة جددت تعاقدها مع جابر القرموطي
بالفيديو| جابر القرموطي يدافع عن "صاحبة السعادة" على الهواء

بالفيديو| جابر القرموطي يدافع عن "صاحبة السعادة" على الهواء
بالفيديو| جابر القرموطي يتعرض لموقف محرج على الهواء بسبب "منتحل شخصية"

بالفيديو| جابر القرموطي يتعرض لموقف محرج على الهواء بسبب "منتحل شخصية"
جابر القرموطي: عمرو دياب من أهم أدوات القوة الناعمة عربيًا وإقليميًا

جابر القرموطي: عمرو دياب من أهم أدوات القوة الناعمة عربيًا وإقليميًا
بالفيديو| جابر القرموطي يستهل حلقة تغطية الانتخابات بـ"صينية فول"

بالفيديو| جابر القرموطي يستهل حلقة تغطية الانتخابات بـ"صينية فول"

التعليقات

محمود مسلم يكتب: «الوطن».. أسلوب حياة

أحدث الأخبار

10 أسباب لوجود "لعاب" على وسادتك عند استيقاظك من النوم

10 أسباب لوجود "لعاب" على وسادتك عند استيقاظك من النوم

بالفيديو| القرموطي: "عمرو أديب مينفعش يقعد في البيت"

بالفيديو| القرموطي: "عمرو أديب مينفعش يقعد في البيت"

بالفيديو| القرموطي يسب "الجزيرة" بلفظ خارج على الهواء

بالفيديو| القرموطي يسب "الجزيرة" بلفظ خارج على الهواء

بالفيديو| والد مريم يكشف موعد وصول جثمان ابنته إلى مصر

بالفيديو| والد مريم يكشف موعد وصول جثمان ابنته إلى مصر

رئيس اتحاد الناشرين المصريين عن إسرائيل: "دولة عنصرية"

رئيس اتحاد الناشرين المصريين عن إسرائيل: "دولة عنصرية"

اختيارات الوطن

شيماء البردينى تكتب: هنا تشكلت شخصيتى

شيماء البردينى تكتب: هنا تشكلت شخصيتى

الحسينى محمد يكتب: يعنى إيه قوة؟

الحسينى محمد يكتب: يعنى إيه قوة؟

محمد شنح يكتب: دعوة «أمى»

محمد شنح يكتب: دعوة «أمى»

دارين فرغلى تكتب: كل عام وأنت حبيبى

دارين فرغلى تكتب: كل عام وأنت حبيبى

سعيد محمود يكتب: تجربة قدرية

سعيد محمود يكتب: تجربة قدرية

الأكثر قراءة

عاجل