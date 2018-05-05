بالفيديو| القرموطي: "عمرو أديب مينفعش يقعد في البيت"

قال الإعلامي جابر القرموطي، إن الدولة تتعرض لمحاولات استهداف سعيًا وراء هدمها.

وأضاف القرموطي، خلال تقديم برنامج "مانشيت القرموطي"، المُذاع عبر فضائية "النهار"، أن البعض يريد تخريب العلاقة بين القيادة السياسية ورموز الإعلام والشعب لهدم الدولة، مؤكدًا على صمود الدولة المصرية في وجه كل المؤامرات التي تُحاك ضدها.

وتابع مقدم برنامج "مانشيت القرموطي": "شوفوا علقوا إزاي على عمرو أديب لما قال هسيب القناة، قالوا الدولة عاوزة تتحكم في الإعلام، وعمرو مبقاش حلو، مع إنه رايح قناة تانية".

وأردف: "عمرو أديب مش هيغلب، لإنه شاطر، ومينفعش يقعد ولازم يشتغل".

وأعلن الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "كل يوم"، المُذاع عبر فضائية "ON E"، قبل أيام قليلة عن انتهاء تعاقده مع القناة.