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الوطن

خبير أمني: المسؤول عن لوحة تحكم الكهرباء بالبحيرة "إخواني"

اليوم AM 06:17
كتب: شريف سليمان
خبير أمني: المسؤول عن لوحة تحكم الكهرباء بالبحيرة "إخواني"

اللواء فاروق المقرحي

قال اللواء فاروق المقرحي، الخبير الأمني ومساعد وزير الداخلية الأسبق، إن المسؤول عن لوحة تحكم الشركة الناقلة للكهرباء بمحافظة البحيرة "إخواني".

وأشار "المقرحي"، خلال حواره ببرنامج "حكاية وطن"، الذي يقدمه الإعلامي حاتم نعمان، المذاع عبر فضائية "ltc"، إلى أن هذا المسؤول يقطع الكهرباء في الأحداث الهامة، مثلما حدث في الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية كانت ستزيد إذا لم تنقطع الكهرباء في اليوم الأخير.

وطالب بتطهير مؤسسات الدولة من الإخوان، لافتًا إلى أنه سلم جهاز الأمن الوطني أسماء العناصر الإخوانية المتواجدة بمؤسسات الدولة.

وقدم مساعد وزير الداخلية الأسبق، بلاغًا على الهواء للرقابة الإدارية، قائلًا إن بعض الأفراد في شركات الكهرباء والمياه تتقاضى أكثر من الحد المسموح به للرواتب.

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