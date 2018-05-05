اليوم.. وفد مجري يزور منطقة حمام موسى

يستقبل اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اليوم، عمدة مدينة هيفيز المجرية جيبر بوب ونائبه جوزيف جانوز، وبعض كبار المستثمرين بمدينة طور سيناء لزيارة منطقة حمام موسى، لبدء وضع الآليات الخاصة بتطوير المنطقة وجعلها مشفى عالمي على غرار بحيرة "هيفيز" المجرية.

كما أنه من المقرر أن يلتقي اللواء خالد فوده وعمدة هيفيز ونائبه سوف يلتقون عقب هذه الزيارة بالدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بالقاهرة، عقب هذه الزيارة لبحث سبل تنمية المنطقة.

جدير بالذكر أن اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، استقبل بمدينة شرم الشيخ وفد مجري يضم جيبر بوب عمدة مدينة هيفيز المجرية، ونائبه جوزيف جانوز، وسفير المجر في القاهرة، وفرقة فنون شعبية مجرية والتي من المقرر أن تعرض استعراضات راقصة بشرم الشيخ دعما للعلاقات وتنمية التبادل الثقافي.