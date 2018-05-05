بالصور| فرقة فنون شعبية مجرية تحيي سهرة بمدينة شرم الشيخ

أحيت فرقة الفنون الشعبية الاستعراضية المجرية المرافقة للوفد سهرة حتى الساعات الأولى من صباح، اليوم، بمدينة شرم الشيخ، وتضمنت استعراض فقرات راقصة بالزي الرسمي والتراثي لدولة المجر في إطار التبادل الثقافي والتعريف بالحضارات.

ويتكون الفريق الاستعراضي من 3 فتيات و3 شباب وهو مرافق للوفد المجري الذي يزور محافظة جنوب سيناء حاليا لبحث سبل تطوير واستغلال الموارد الطبيعية في السياحة العلاجية.

وشهد الحفل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء محمود عيسى السكرتير العام، والمستشار وليد السباعي المستشار القانوني للمحافظة، واللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء عبدالفتاح حلمي المستشار الإعلامي، والسفير المجري وأعضاء الوفد المجري وبعض مواطني شرم الشيخ.

كما اصطحب المحافظ السفير والعمدة ونائبه بجولة بمنطقة سوهو سكوير ضمن برنامج التعرف على المقاصد السياحية.

جدير بالذكر أن اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، استقبل بمدينة شرم الشيخ وفد مجري يضم جيبر بوب عمدة مدينة هيفيز المجرية، ونائبه جوزيف جانوز وسفير المجر في القاهرة وفرقة فنون شعبية مجرية.