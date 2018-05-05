تسجيل الدخول

الوطن

تعطل قطار ركاب لمدة ساعة بسوهاج

اليوم AM 07:49
كتب: خالد الغويط
تعطل قطار ركاب لمدة ساعة بسوهاج

ارشيفية

استبدل مسؤولو هيئة السكة الحديد بسوهاج، جرار قطار رقم 163 مميز عقب حدوث عطل ميكانيكي واستأنف القطار رحلته متأخرا لمدة 60 دقيقة.

وذكر بيان أمني لمديرية أمن سوهاج، أن اللواء عمر عبدالعال، مدير الأمن تلقي إخطارا من قسم شرطة طهطا بورود بلاغ من الخدمات الأمنية المعينة لتأمين محطة سكة حديد طهطا بتعطل القطار رقم 163 مميز "أسوان – الإسكندرية" عقب وصوله المحطة، بالانتقال والفحص تبين تعطل القطار بسبب عطل ميكانيكي بالجرار، وضم مسؤولو هيئة السكة الحديد الإمداد، واستأنف القطار رحلته متجاوزا لمدة ساعة.

نتج عن ذلك تجاوز القطار رقم 2007 VIP "أسوان – القاهرة" لمدة 20 دقيقة، اتخذت كافة الإجراءات التأمينية اللازمة أثناء توقف القطارين ولحين استئناف رحلتيهما.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 1183 إداري القسم لسنة 2018 وجارٍ العرض على النيابة العامة.

أخبار متعلقة

تصاعد أدخنة من قطار يتسبب في توقف القطارات ساعة و20 دقيقة بسوهاج

تصاعد أدخنة من قطار يتسبب في توقف القطارات ساعة و20 دقيقة بسوهاج
عودة حركة القطارات بعد توقفها لمدة ساعة و15 دقيقة بسوهاج

عودة حركة القطارات بعد توقفها لمدة ساعة و15 دقيقة بسوهاج
عودة حركة القطارات بعد توقفها لمدة ساعة لعطل في جرار قطار بسوهاج

عودة حركة القطارات بعد توقفها لمدة ساعة لعطل في جرار قطار بسوهاج
السكة الحديد: حركة القطارات لم تتأثر بسوهاج رغم سقوط بوجي على القضبان

السكة الحديد: حركة القطارات لم تتأثر بسوهاج رغم سقوط بوجي على القضبان

التعليقات

محمود مسلم يكتب: «الوطن».. أسلوب حياة

أحدث الأخبار

بالصور| فرقة فنون شعبية مجرية تحيي سهرة بمدينة شرم الشيخ

بالصور| فرقة فنون شعبية مجرية تحيي سهرة بمدينة شرم الشيخ

السماح لجورج بوش الأب بمغادرة المستشفى

السماح لجورج بوش الأب بمغادرة المستشفى

"بيطري جنوب سيناء" تعلن الطوارئ استعدادا لشهر رمضان

"بيطري جنوب سيناء" تعلن الطوارئ استعدادا لشهر رمضان

تعطل قطار ركاب لمدة ساعة بسوهاج

تعطل قطار ركاب لمدة ساعة بسوهاج

"الأرصاد": انخفاض ملحوظ في طقس اليوم.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة

"الأرصاد": انخفاض ملحوظ في طقس اليوم.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة

اختيارات الوطن

في بيته ومسقط رأسه وصفحة أنصاره.. 3 مظاهر تجسد الاحتفال بميلاد مبارك

في بيته ومسقط رأسه وصفحة أنصاره.. 3 مظاهر تجسد الاحتفال بميلاد مبارك

شيماء البردينى تكتب: هنا تشكلت شخصيتى

شيماء البردينى تكتب: هنا تشكلت شخصيتى

الحسينى محمد يكتب: يعنى إيه قوة؟

الحسينى محمد يكتب: يعنى إيه قوة؟

محمد شنح يكتب: دعوة «أمى»

محمد شنح يكتب: دعوة «أمى»

دارين فرغلى تكتب: كل عام وأنت حبيبى

دارين فرغلى تكتب: كل عام وأنت حبيبى

الأكثر قراءة

عاجل