تعطل قطار ركاب لمدة ساعة بسوهاج

استبدل مسؤولو هيئة السكة الحديد بسوهاج، جرار قطار رقم 163 مميز عقب حدوث عطل ميكانيكي واستأنف القطار رحلته متأخرا لمدة 60 دقيقة.

وذكر بيان أمني لمديرية أمن سوهاج، أن اللواء عمر عبدالعال، مدير الأمن تلقي إخطارا من قسم شرطة طهطا بورود بلاغ من الخدمات الأمنية المعينة لتأمين محطة سكة حديد طهطا بتعطل القطار رقم 163 مميز "أسوان – الإسكندرية" عقب وصوله المحطة، بالانتقال والفحص تبين تعطل القطار بسبب عطل ميكانيكي بالجرار، وضم مسؤولو هيئة السكة الحديد الإمداد، واستأنف القطار رحلته متجاوزا لمدة ساعة.

نتج عن ذلك تجاوز القطار رقم 2007 VIP "أسوان – القاهرة" لمدة 20 دقيقة، اتخذت كافة الإجراءات التأمينية اللازمة أثناء توقف القطارين ولحين استئناف رحلتيهما.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 1183 إداري القسم لسنة 2018 وجارٍ العرض على النيابة العامة.