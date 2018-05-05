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الوطن

استعدادا لرمضان.. "الصحة": حملات مكثفة على المنشآت الغذائية

منذ 20 دقيقة
كتب: محمد مجدي
استعدادا لرمضان.. "الصحة": حملات مكثفة على المنشآت الغذائية

الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ضبط 34 طنا و889 كيلوجراما أغذية متنوعة و9180 لتر مياه وعصائر لتغيرها في خواصها الطبيعية، كما تم إعدام 2 طن و922 كيلو أغذية متنوعة فاسدة، و739 لتر مياه وعصائر غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بجميع محافظات الجمهورية خلال الـ48 ساعة الماضية.

يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة استعداداً لشهر رمضان المبارك من خلال حملات دورية ومكثفة من قبل قطاع الطب الوقائي (إدارة مراقبة الأغذية) بجميع مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات على كافة المنشآت الغذائية.

وأوضح الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، أنه تم المرور على 1176 منشأة غذائية للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية سواء بالمنشأة أو العاملين بها، مشيرا إلى سحب 2158 عينة وإرسالها للمعامل المركزية بوزارة الصحة للتأكد من صلاحيتها.

وأضاف عيد، أنه تم تحرير 823 محضرا حيال تلك المخالفات وإرسالها للنيابة المختصة والتي تباشر التحقيقات، مشيرا إلى أنه تم التوصية بإيقاف 126 منشأة غذائية.

وتؤكد وزارة الصحة والسكان، أن الحملات الرقابية مستمرة على جميع المنشآت الغذائية والأسواق وسلاسل السوبر ماركت، حرصا على صحة وسلامة المواطنين، مشددةً أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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