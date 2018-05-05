"الخارجية": مصر قادت مشروع إدانة الاستيطان نيابة عن الدول العربية

علق المستشار أحمد أبوزيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، على إصدار مجلة السياسة الدولية، وهي ملحق خاص يسجل مواقف مصر إبان عضويتها لمجلس الأمن، بأن مصر طوال فترة عضويتها كانت تلتزم بما يتوافق مع مواقفها الرسمية تجاه الأزمات والقضايا المختلفة.

وأضاف أبوزيد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح"، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر قادت مشروع إدانة الاستيطان الإسرائيلي بالنيابة عن كل الدول العربية.

كما أنها كانت تلتزم بالتصويت فيما يخص القضية السورية، بما يتوافق مع موقفها تجاه الأزمة، مؤكدًا أن مصر كانت تصوت أحيانًا لمشروعات قوانين في مجلس الأمن وكان الجميع يستغرب موقف مصر، وكان الرد أن هذا الموقف هو الموقف الرسمي لمصر تجاه سوريا.