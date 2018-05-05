ضبط 5 هاربين من أحكام قضائية بالبحر الأحمر

شنت مديرية أمن البحر الأحمر حملة أمنية لضبط الهاربين من أحكام قضائية متنوعة، وتمكنت الحملة من ضبط المحكوم عليه الهارب "رمضان.ع" في القضية رقم 2224 جنايات قسم أول الغردقة لسنة 2013 "مخدرات"، والمحكوم عليه فيها بالسجن 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، وضبط المحكوم عليه الهارب "أحمد.ا" في القضية رقم 8681 جنايات قسم أول الغردقة لسنة 2014 "مخدرات"، والمحكوم عليه فيها بالسجن 3 سنوات وغرامه 10 آلاف جنيه.

ونجحت قوات الأمن في ضبط المحكوم عليه الهارب "أحمد.م" في القضية رقم 2170 جنايات قسم رأس غارب لسنة 2014 "مخدرات"، والمحكوم عليه فيها بالسجن 3 سنوات وغرامه 10 آلاف جنيه، وضبط المحكوم عليها الهاربة "رشا.س" في القضية رقم 755 جنايات قسم القصير لسنة 2014 "مخدرات" والمحكوم عليها فيها بالسجن 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه.