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الوطن

انتهاء إنشاء 40 وحدة سكنية بـ450 مليون جنيه بالقنطرة غرب

منذ 19 دقيقة
كتب: عبيرالعربي
انتهاء إنشاء 40 وحدة سكنية بـ450 مليون جنيه بالقنطرة غرب

اللواء سامى علام رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب

أكد اللواء سامي علام رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب بالإسماعيلية، الانتهاء من بناء وتشييد عمارتين سكنيتين بإجمالي 40 وحطة بقرية البياضة بتكلفة 450 مليون جنيه.

وتابع علام، أنه تم أيضا الانتهاء من إنشاء 4 عمارات سكنية بمنطقة سوق السمك بقرية أبو خليفة بتكلفة 9 ملايين جنيه.

وأشار علام إلى إنه تم بناء 34 منزلًا ريفيًا بقرية أبو طفيلة، مشيرًا إلى إنه جاري تسليمها للأهالي حسب القرعة، مشيرًا إلى أن مدينة القنطرة أنهت خطوط الانحدار لمشروع الصرف الصحي بقرية النصر.

 

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