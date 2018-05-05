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الوطن

"تجارة الأزهر" تكرم نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع الوجه القبلي

منذ 17 دقيقة
كتب: سعاد أحمد
"تجارة الأزهر" تكرم نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع الوجه القبلي

تجارة الأزهر تكرم نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع الوجه القبلى

كرمت كلية التجارة بنات بجامعة الأزهر فرع أسيوط الدكتور أسامة عبدالرؤوف نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع الوجه القبلي، تقديرا لمجهوداته ودعمه المستمر للكلية، بتقديم الدكتورة خلود حسام حسانين عميد كلية تجارة بنات، درع الكلية لنائب رئيس الجامعة، وأوضحت عميد الكلية أن تكريم نائب رئيس الجامعة تعبيرًا عن دعمه تجاه كلية التجارة بنات من أجل الارتقاء بمستوى التعليم.

ومن جانبه سلم الدكتور أسامة عبدالرؤوف شهادات تقدير إلى بعض أعضاء هيئة التدريس المتميزين بكلية التجارة لتفانيهم في عملهم.

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