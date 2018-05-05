"التموين": افتتاح معرض "أهلا رمضان" بمشاركة 260 شركة الخميس

كشف ممدوح رمضان، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن الرتوش الأخيرة لاستعدادات الوزارة لافتتاح معارض "أهلا رمضان"، التي ستنطلق الخميس المقبل.

وقال رمضان، في تصريحات صحفية له، اليوم، إن المعرض سيبدأ في مركزه الرئيسي في أرض المعارض بمدينة نصر، بالتزامن مع افتتاح فروع في المحافظات الأخرى، لافتا إلى مشاركة حوالي 260 شركة في المعرض الرئيسي بمدينة نصر، متابعًا أنه سيتم افتتاح معارض "أهلًا رمضان" بالمحافظات الأسبوع المقبل، وتستمر حتى 31 مايو الجاري.

وتابع: "التعهدات التي توصلت إليها الوزارة من خلال الاجتماعات التي عقدها الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، مع المنتجين وأصحاب السلاسل التجارية، انتهت بتقديم خصومات على السلع المقرر عرضها في معارض المحافظات تتراوح من 15 إلى 20%"، مؤكدًا على توافر جميع السلع والمنتجات بدءًا من الأساسية، حتى الياميش بكل المعارض.