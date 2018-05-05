تسجيل الدخول

الوطن

"التموين": افتتاح معرض "أهلا رمضان" بمشاركة 260 شركة الخميس

منذ 16 دقيقة
كتب: أحمد غنيم
"التموين": افتتاح معرض "أهلا رمضان" بمشاركة 260 شركة الخميس

التموين : افتتاح معرض اهلا رمضان الخميس المقبل .. و260 شركة تشارك

كشف ممدوح رمضان، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن الرتوش الأخيرة لاستعدادات الوزارة لافتتاح معارض "أهلا رمضان"، التي ستنطلق الخميس المقبل.

وقال رمضان، في تصريحات صحفية له، اليوم، إن المعرض سيبدأ في مركزه الرئيسي في أرض المعارض بمدينة نصر، بالتزامن مع افتتاح فروع في المحافظات الأخرى، لافتا إلى مشاركة حوالي 260 شركة في المعرض الرئيسي بمدينة نصر، متابعًا أنه سيتم افتتاح معارض "أهلًا رمضان" بالمحافظات الأسبوع المقبل، وتستمر حتى 31 مايو الجاري.

وتابع: "التعهدات التي توصلت إليها الوزارة من خلال الاجتماعات التي عقدها الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، مع المنتجين وأصحاب السلاسل التجارية، انتهت بتقديم خصومات على السلع المقرر عرضها في معارض المحافظات تتراوح من 15 إلى 20%"، مؤكدًا على توافر جميع السلع والمنتجات بدءًا من الأساسية، حتى الياميش بكل المعارض.

 

 

أخبار متعلقة

شباب "التجمع" يناقشون قانون الإدارة المحلية الأسبوع المقبل

شباب "التجمع" يناقشون قانون الإدارة المحلية الأسبوع المقبل
وزير المالية: اجتماعات دورية مع ممثلي "النقد الدولي" الأسبوع المقبل

وزير المالية: اجتماعات دورية مع ممثلي "النقد الدولي" الأسبوع المقبل
آبي يعلن قمة تضم الصين وكوريا الجنوبية واليابان الأسبوع المقبل

آبي يعلن قمة تضم الصين وكوريا الجنوبية واليابان الأسبوع المقبل
"المترو": بدء استخدام بوابات الكارت الذكي بأول خطين الأسبوع المقبل

"المترو": بدء استخدام بوابات الكارت الذكي بأول خطين الأسبوع المقبل

التعليقات

محمود مسلم يكتب: «الوطن».. أسلوب حياة

أحدث الأخبار

"قابيل" بمؤتمر "التخطيط": خطة خمسية لتنمية الصناعة والتجارة الخارجية

"قابيل" بمؤتمر "التخطيط": خطة خمسية لتنمية الصناعة والتجارة الخارجية

"الإدارية" تضبط مسؤولة المكتب الفني بوزارة الري متلبسة بتقاضي رشوة

"الإدارية" تضبط مسؤولة المكتب الفني بوزارة الري متلبسة بتقاضي رشوة

"الرقابة الإدارية" تضبط موظف شهر عقاري بتهمة التلاعب بشهادات بيع أراضي

"الرقابة الإدارية" تضبط موظف شهر عقاري بتهمة التلاعب بشهادات بيع أراضي

"التموين": سعر كيلو الأزر التمويني بـ6.5 جنيه.. والحر بـ7.5

"التموين": سعر كيلو الأزر التمويني بـ6.5 جنيه.. والحر بـ7.5

"الأزهر للفتوى": لا زكاة على السيارة والشقة لغير غرض التجارة

"الأزهر للفتوى": لا زكاة على السيارة والشقة لغير غرض التجارة

اختيارات الوطن

«ميكروفون» يحارب سور الأزبكية بمعرض كتب قديمة فى الدقى

«ميكروفون» يحارب سور الأزبكية بمعرض كتب قديمة فى الدقى

معاناة «ههيا»: الأراضى بارت والجنائز بدون مشيعين.. «عايزين مزلقان»

معاناة «ههيا»: الأراضى بارت والجنائز بدون مشيعين.. «عايزين مزلقان»

«آية» تهرب من البطالة بالعمل فى محطة بنزين: «فخورة بنفسى»

«آية» تهرب من البطالة بالعمل فى محطة بنزين: «فخورة بنفسى»

«صابرين» شاعرة بفضل زوجها: «ضربه ليا خلانى أفضفض على الورق»

«صابرين» شاعرة بفضل زوجها: «ضربه ليا خلانى أفضفض على الورق»

في بيته ومسقط رأسه وصفحة أنصاره.. 3 مظاهر تجسد الاحتفال بميلاد مبارك

في بيته ومسقط رأسه وصفحة أنصاره.. 3 مظاهر تجسد الاحتفال بميلاد مبارك

الأكثر قراءة

عاجل