"الإدارية" تضبط شخصا زعم أنه مسؤول بأحد الأجهزة الأمنية ويستغل نفوذه

ضبطت هيئة الرقابة الإدارية "ت. ف." لزعمه أنه مسؤول بأحد الأجهزة الأمنية، وطلبه مبلغ مليون جنيه من صاحب شركة صرافة، مقابل استغلال نفوذه المزعوم بتعديل مجريات الأمور في القضية المقامة ضد الشركة، بسبب مخالفتها الشروط القانونية للتعامل في النقد الأجنبي، عبر إعداد تحريات يقدمها للمحكمة تأتي في صالح صاحب الشركة.

وتوصلت تحريات الهيئة إلى، أن شريك المتهم في هذا الاتفاق هو (أ. ش.- محامي شركة الصرافة) والوكيل عن صاحب الشركة في الدفاع عن القضية أمام المحكمة.

وقالت الهيئة، في بيان لها، اليوم، إنه بعرض المتهمان على النيابة العامة قررت حبسهما.