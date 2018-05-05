تسجيل الدخول

الوطن

"الإدارية" تضبط شخصا زعم أنه مسؤول بأحد الأجهزة الأمنية ويستغل نفوذه

منذ 12 دقيقة
كتب: أحمد غنيم
"الإدارية" تضبط شخصا زعم أنه مسؤول بأحد الأجهزة الأمنية ويستغل نفوذه

هيئة الرقابة الإدارية

ضبطت هيئة الرقابة الإدارية "ت. ف." لزعمه أنه مسؤول بأحد الأجهزة الأمنية، وطلبه مبلغ مليون جنيه من صاحب شركة صرافة، مقابل استغلال نفوذه المزعوم بتعديل مجريات الأمور في القضية المقامة ضد الشركة، بسبب مخالفتها الشروط القانونية للتعامل في النقد الأجنبي، عبر إعداد تحريات يقدمها للمحكمة تأتي في صالح صاحب الشركة.

وتوصلت تحريات الهيئة إلى، أن شريك المتهم في هذا الاتفاق هو (أ. ش.- محامي شركة الصرافة) والوكيل عن صاحب الشركة في الدفاع عن القضية أمام المحكمة.

وقالت الهيئة، في بيان لها، اليوم، إنه بعرض المتهمان على النيابة العامة قررت حبسهما.

أخبار متعلقة

الرقابة الإدارية تضبط دكتورا بـ"علاج طبيعي" لتلقيه رشوة من زميلته

الرقابة الإدارية تضبط دكتورا بـ"علاج طبيعي" لتلقيه رشوة من زميلته
فريق الرقابة الإدارية يصل إلى موقع حريق مصنع خشب الحبيبي بكوم أمبو

فريق الرقابة الإدارية يصل إلى موقع حريق مصنع خشب الحبيبي بكوم أمبو
الأرصاد: الرقابة الإدارية طلبت أسماء الجهات المُستلِمة لتحذير بالأمطار

الأرصاد: الرقابة الإدارية طلبت أسماء الجهات المُستلِمة لتحذير بالأمطار
عمرو أديب مشيدا ببيان الرقابة الإدارية عن الأمطار : "يتحط في متحف"

عمرو أديب مشيدا ببيان الرقابة الإدارية عن الأمطار : "يتحط في متحف"

التعليقات

محمود مسلم يكتب: «الوطن».. أسلوب حياة

أحدث الأخبار

"الإدارية" تضبط مسؤولة المكتب الفني بوزارة الري متلبسة بتقاضي رشوة

"الإدارية" تضبط مسؤولة المكتب الفني بوزارة الري متلبسة بتقاضي رشوة

"الرقابة الإدارية" تضبط موظف شهر عقاري بتهمة التلاعب بشهادات بيع أراضي

"الرقابة الإدارية" تضبط موظف شهر عقاري بتهمة التلاعب بشهادات بيع أراضي

"التموين": سعر كيلو الأزر التمويني بـ6.5 جنيه.. والحر بـ7.5

"التموين": سعر كيلو الأزر التمويني بـ6.5 جنيه.. والحر بـ7.5

"الأزهر للفتوى": لا زكاة على السيارة والشقة لغير غرض التجارة

"الأزهر للفتوى": لا زكاة على السيارة والشقة لغير غرض التجارة

قاضي "فض رابعة" يأمر بإخراج البلتاجي من قاعة المحكمة

قاضي "فض رابعة" يأمر بإخراج البلتاجي من قاعة المحكمة

اختيارات الوطن

«ميكروفون» يحارب سور الأزبكية بمعرض كتب قديمة فى الدقى

«ميكروفون» يحارب سور الأزبكية بمعرض كتب قديمة فى الدقى

معاناة «ههيا»: الأراضى بارت والجنائز بدون مشيعين.. «عايزين مزلقان»

معاناة «ههيا»: الأراضى بارت والجنائز بدون مشيعين.. «عايزين مزلقان»

«آية» تهرب من البطالة بالعمل فى محطة بنزين: «فخورة بنفسى»

«آية» تهرب من البطالة بالعمل فى محطة بنزين: «فخورة بنفسى»

«صابرين» شاعرة بفضل زوجها: «ضربه ليا خلانى أفضفض على الورق»

«صابرين» شاعرة بفضل زوجها: «ضربه ليا خلانى أفضفض على الورق»

في بيته ومسقط رأسه وصفحة أنصاره.. 3 مظاهر تجسد الاحتفال بميلاد مبارك

في بيته ومسقط رأسه وصفحة أنصاره.. 3 مظاهر تجسد الاحتفال بميلاد مبارك

الأكثر قراءة

عاجل