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الوطن

الأرصاد: الرقابة الإدارية طلبت أسماء الجهات المُستلِمة لتحذير بالأمطار

منذ 4 دقيقة
كتب: محمود البدوي
الأرصاد: الرقابة الإدارية طلبت أسماء الجهات المُستلِمة لتحذير بالأمطار

أحمد عبد العال

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك تواصلا يوميا مع شرطة المرور بشأن حالة الطقس، لافتا إلى أن هيئة الرقابة الإدارية استمعت لنا، وطالبتنا بقائمة الرسائل المرسلة للهيئات والوزارات الحكومية والمحافظات، وما يثبت إبلاغنا لها، وذلك للتحقيق في غرق بعض المناطق بسبب الأمطار.

وأضاف "عبد العال"، خلال حواره في برنامج "ساعة من مصر"، على قناة "الغد"، أن الهيئة أرسلت البيان، منذ يوم الأحد الماضي، جاء به "أن هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية لمدة 72 بدءا من يوم الثلاثاء، متمثلة في نشاط للرياح، وأمطار غزيرة ورعدية على الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة، تصل إلى حد السيول وسط وجنوب سيناء".

وأشار إلى أن هناك جهات اهتمت بالبيان، واتصلت بالهيئة للاستفسار، مثل "رئيس الوزراء ووزير الإسكان".

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