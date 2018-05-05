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الوطن

"التموين": توجيهات رئاسية بمتابعة المخزون الاستراتيجي للسلع يوميا

منذ 27 دقيقة
كتب: أحمد غنيم
"التموين": توجيهات رئاسية بمتابعة المخزون الاستراتيجي للسلع يوميا

التموين :توجيهات رئاسية لمتابعة المخزونات الاستراتيجية للسلع بشكل يومي

قال ممدوح رمضان، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة اتخذت قرارًا بتثبيت أسعار اللحوم السودانية الطازجة عند 85 جنيهًا للكيلو، و19 جنيهًا لكيلو الدواجن، مضيفًا أن الوزارة مستعدة لضخ ما يزيد عن 10 آلاف طن دواجن، و10 آلاف طن لحوم مستوردة من البرازيل بسعر 60 جنيهًا للكيلو خلال رمضان.

وأضاف رمضان، في تصريحات صحفية، اليوم، أنه تم الاتفاق مع البقالين على بيع السكر بـ8 جنيهات ونصف الجنيه للكيلو، مؤكدًا أن الإنتاج المحلي من الأرز يكفي للاستهلاك المحلي وسيحقق فائضا أيضًا.

وأكد المتحدث باسم وزارة التموين، أن هناك توجيهات رئاسية لمتابعة المخزونات الاستراتيجية بشكل يومي، ومراقبة عمليات البيع في المعارض لضبط الأسعار.

 

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