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الوطن

تأجيل إعادة محاكمة 7 متهمين من "خلية طنطا" لـ12 مايو

منذ 22 دقيقة
كتب: علاء يوسف
تأجيل إعادة محاكمة 7 متهمين من "خلية طنطا" لـ12 مايو

هيئة المحكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة المستشار حسن محمود فريد، تأجيل إعادة محاكمة 7 متهمين من عناصر "خلية طنطا الإرهابية"، لاتهامهم بتشكيل خلية إرهابية لاستهداف قوات الجيش والشرطة بالغربية لجلسة 12 مايو الجاري، لمرافعة الدفاع.

وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار حسين قنديل، أصدرت أحكاما في القضية، عام 2016، بحق 13 متهما وترواحت بين الإعدام والسجن المشدد، للمحبوسين والهاربين.

وأفادت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، بأن المتهمين أسسوا الخلية على خلاف أحكام القانون، بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

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