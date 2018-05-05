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الوطن

علي جمعة يضع حجر أساس مجمع مصانع السجاد في الإسكندرية

منذ 7 دقيقة
كتب: سلمان إسماعيل
علي جمعة يضع حجر أساس مجمع مصانع السجاد في الإسكندرية

جانب من وضع حجر الأساس

وضع الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، والدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، والعميد أركان حرب حازم بدر الدين، نائبا عن اللواء عادل العشماوي، قائد المنطقة الشمالية، حجر أساس مجمع مصانع السجاد والكليم اليدوي، بقرية أبيس بالإسكندرية لتشغيل 5000 عامل، وتدريبهم على هذه الصناعة، ضمن احتفال المؤسسة بعيد العمال.

كما شهدت الاحتفالية تكريم مني محمد علي، وعلي صقر، وبهية رمضان، كعمال مثاليين في مصانع مؤسسة مصر الخير بقرية أبيس في إطار احتفالات برنامج الغارمين بمؤسسة مصر الخير بعيد العمال.

من جانبه، قال الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، إن مجمع المصانع الذي تم وضع حجر الأساس له اليوم يقع علي مساحة 6500 متر مربع، ومن المقرر أن يضم ألف نول توفر 5000 فرص عمل.

وأضاف محافظ الإسكندرية، أن شعار مؤسسة مصر الخير، "تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية" يتحقق علي أرض الواقع من خلال توفير فرص عمل ومهنة تُدر دخلًا مستمرًا للمواطن، وليس مجرد إعانة شهرية أو مساعدة، مشيرا إلى أن الأرض التي يقام عليها المصنع كانت مكانًا لتجميع القمامة، ولكن الدكتور علي جمعة قال، إننا سنحول القمامة إلى قمم وهذا هو قمة النجاح.

ووعد محافظ الإسكندرية بتقديم كل التسهيلات والدعم، لإنجاح هذا المكان، ليكون المصنع على أكبر مستوى، وأن يشغل ولفتتح في أقرب وقت.

وأكد جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة "مصر الخير"، إن مصانع مؤسسة مصر الخير بدأت بـ20 نولا، والآن بها 100 نول، وقريبا مصنع جديد يضم ألف نوال، مضيفا أن ذلك نموذجا للتعمير وليس التدمير، موضحا أن يدًا تبني ويد تدافع عن مصر ضد من يريد لنا الشر.

وأضاف "جمعة"، أن تنمية الإنسان هدفنا الأساسي دون تفرقة بين مسلم ومسيحي أو رجل وأمرة أو أبيض وأسود.

ووجه رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، التحية لمحافظ الإسكندرية والعقيد حازم بدر نائبا عن قائد المنطقة الشمالية العسكرية، اللواء أركان حرب عادل علي العشماوي على حضورهم احتفالية وضع حجر الأساس لمجمع مصانع أبيس للسجاد اليدوي.

وأوضح محمد راجح مدير مصانع مصر الخير بقرية أبيس بمحافظة الإسكندرية، إن مؤسسة مصر الخير بدأت في منذ 3 سنوات في فتح مصانع للسجاد اليدوي، بهدف تحويل السيدات الغارمات وغيرهن من محدودي الدخل والشباب الذي يعاني من البطالة إلى عمال منتجين، لنفع أسرهم والمجتمع.

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