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الوطن

المراغي: تشكيل لجنة عليا للإشراف على انتخابات النقابات العمالية

منذ 26 دقيقة
كتب: حسام حربى
المراغي: تشكيل لجنة عليا للإشراف على انتخابات النقابات العمالية

جبالي المراغي

قال جبالي المراغي رئيس اتحاد عمال مصر، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن النقابات العمالية تعكف هذه الأيام على توفيق أوضاعها.

وأضاف المراغي، لـ"الوطن"، أن 24 نقابة عامة انتهت من عقد جمعياتهم العمومية، لاعتماد اللوائح والنظم الإدارية والمالية التي سيتم بموجبها الانتخابات العمالية المقبلة.

وأكد المراغي تشكيل لجنة عليا للانتخابات برئاسته، تضم 3 ممثلين من وزارة القوى العاملة، وعدد من القيادات العمالية الحاليين وقانونيين، وستجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي بجميع مواقع العمل بالمحافظات.

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