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الوطن

مدير أمن القليوبية يتفقد كمين أتريب ببنها ويتابع حملات إزالة الإشغالات

منذ 21 دقيقة
كتب: حسن صالح
مدير أمن القليوبية يتفقد كمين أتريب ببنها ويتابع حملات إزالة الإشغالات

جولة مدير امن القليوبية

فاجأ اللواء إيهاب خيرت، مدير أمن القليوبية، الخدمات الأمنية بكمين "أتريب" في مدخل العاصمة بنها، للتأكد من ضبط المحكوم عليهم والصادر ضدهم أحكاما قضائية واجبة النفاذ، وضبط المخالفات المرورية بالكمين.

ووجه خيرت، أفراد الكمين، بحسن معاملة المواطنين والظهور بالمظهر اللائق والمشرف، وتقديم خدمة أمنية متميزة، مع اليقظة وتفعيل دور الكمين.

كما أطلع خيرت، على دفتر الكمين للتأكد من مجهود الكمين وسيره على النحو المرجو.

كما قاد خيرت، حملة داخل العاصمة بنها، للتأكد من رفع الإشغالات وإخلاء الأرصفة، تيسيرا على المارة، والتشديد على منع الانتظار الخاطئ والسيارات والدراجات النارية بدون لوحات معدنية.

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