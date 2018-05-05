"طقوس رمضان" مع داليا أشرف وآية الغرياني في "8 الصبح" على "dmc"

تستعد الإعلاميتان داليا أشرف، وآية الغرياني، مقدمتا برنامج "8 الصبح" الذي يُبث يوميًا عبر شاشة "dmc"، لتقديم فقرات جديدة متعلقة بطقوس رمضان، بالتزامن مع حلول شهر رمضان.

وقالت داليا أشرف في تصريح لـ"الوطن"، إنها ستقدم فقرات متنوعة في حلقات "الويك إند"، أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع، طول شهر رمضان، مُتعلقة برصد طقوس المصريين في ذلك الشهر، لافتة إلى الترتيبات القائمة حاليًا، للاستعداد لتصوير فقرات من الشارع خلال رمضان.

برنامج "8 الصبح" يُبث عبر شاشة "dmc"، يوميًا من السبت إلى الجمعة، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، وآية جمال الدين، وداليا أشرف، وآية الغرياني، وهبة ماهر.