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الوطن

احتراق سيارة نقل محملة بأدوات صحية بقرية "التمد الحجر" في الدقهلية

منذ 7 دقيقة
كتب: صالح رمضان
احتراق سيارة نقل محملة بأدوات صحية بقرية "التمد الحجر" في الدقهلية

حريق سيارة

شب حريق هائل في سيارة نقل محملة بأدوات صحية بلاستيكية، اليوم، في قرية "التمد الحجر" بمركز السنبلاوين، أثناء توقفها في الجراج، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخمادها.

تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، ببلاغ مركز شرطة السنبلاوين، بنشوب حريق بسيارة بقرية "التمد الحجر".

انتقل ضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم السيطرة علي الحريق، وإخماده.

وأكدت نتيجة الفحص، في محضر الشرطة، نشوب حريق بالسيارة رقم "د ر س 5923 نقل" (بيك أب)، محملة ببعض الأدوات الصحية البلاستيكية حال توقفها بجراج مالكها المدعو (إكرامي محمد العوضي- 40 سنة- تاجر أدوات صحية)، ونجم عن ذلك احتراق السيارة وحمولتها بالكامل ولم ينجم عن ذلك ثمة إصابات.

بسؤال مالك السيارة في محضر الشرطة، علل سبب الحريق بحدوث ماس كهربائي بأسلاك الموتور، ما أدى لاحتراق السيارة وامتداد النيران لحمولتها ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

تم التحفظ على مكان الحريق وإخطار قسم الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة اللازمة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 4102 لسنة 2018 إدارى المركز.

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