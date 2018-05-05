وكيل "تعليم الفيوم" يستبعد 6 ملاحظين ومراقب دور بلجنة مدرسة أحمد زكي

قرر عادل عبدالمنعم، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، اليوم، استبعاد 6 ملاحظين ومراقب دور، بلجنة مدرسة الشهيد أحمد زكي بالفيوم، وإحالتهم للتحقيق، بسبب عدم انضباط اللجنة، ونبه على رئيس اللجنة بعدم تكرار ذلك مرة أخرى.

وأنذر عبدالمنعم، خلال تفقده الامتحانات بعدد من المدارس، رئيس اللجنة بسبب عدم اتباع التعليمات، وعدم انضباط اللجنة، ونبه وكيل الوزارة، بضرورة انضباط اللجنة، واتباع التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، وتوفير الجو المناسب لأداء الامتحانات.

كما حث عبدالمنعم، الطالبات بلجنة مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بنات بالفيوم، بضرورة التركيز أثناء الإجابة على أسئلة الامتحان من أجل النجاح والتفوق، والحصول على أفضل الدرجات، وأصدر وكيل الوزارة، توجيهاته بتوفير سبل الراحة لأبنائه التلاميذ من التهوية والإضاءة.

وشدد وكيل وزارة التعليم بالفيوم، على ضرورة الالتزام بالقواعد والقرارات المنظمة لأعمال الامتحانات، وجودة طباعة الورقة الامتحانية، وخلوها من الأخطاء اللغوية، والإملائية، ومستوى الامتحان، وكان مستوى الامتحان العام جيدًا، وفي مستوى الطلاب، ومن المنهج الدراسي والورقة الامتحانية خالية من الأخطاء والطباعة واضحة.