تسجيل الدخول

الوطن

انتشال جثة طالب غرق في المنيا.. ووالده: جرفه التيار خلال الاستحمام

منذ 32 دقيقة
كتب: اسلام فهمي
انتشال جثة طالب غرق في المنيا.. ووالده: جرفه التيار خلال الاستحمام

صوره ارشيفية

انتشلت قوات الإنقاذ النهري جثة طالب، غرق في نهر النيل أثناء الاستحمام أمام مركز سمالوط شمال المنيا.

تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف، مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سمالوط شرق، بغرق "أ. ع. ع"، 16 سنة، طالب بالمرحلة الإعدادية، داخل نهر النيل في قرية البيهو، وانتقلت أجهزة الأمن وقوات الإنقاذ النهري التي نجحت في انتشال الجثة.

وبسؤال والد الغريق لم يتهم أحدَا بالتسبب في غرق نجله، وأقر أنه جرفه التيار خلال الاستحمام.

حرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات والتي أمرت بدفن الجثة.

أخبار متعلقة

غدا.. "جنايات المنيا" تستأنف محاكمة محمد بديع وآخرين في "أحداث العدوة"

غدا.. "جنايات المنيا" تستأنف محاكمة محمد بديع وآخرين في "أحداث العدوة"
"تموين المنيا": توريد 162 ألفا و582 طن قمح حتى اليوم

"تموين المنيا": توريد 162 ألفا و582 طن قمح حتى اليوم
سائق يتهم والد زوجته بإطلاق النار عليه لخلافات عائلية في المنيا

سائق يتهم والد زوجته بإطلاق النار عليه لخلافات عائلية في المنيا
ضبط 105 تماثيل أثرية بحوزة موظف بني مزار شمالي المنيا

ضبط 105 تماثيل أثرية بحوزة موظف بني مزار شمالي المنيا
إخماد حريق في العدوة شمالي المنيا تسبب في نقوق 8 رؤوس ماشية

إخماد حريق في العدوة شمالي المنيا تسبب في نقوق 8 رؤوس ماشية

التعليقات

محمود مسلم يكتب: «الوطن».. أسلوب حياة

أحدث الأخبار

رامز أمير يستعد لتصوير بوستر "مليكة"

رامز أمير يستعد لتصوير بوستر "مليكة"

وزير الإسكان: نعمل على تنفيذ أكثر من 35 ألف وحدة في مدينة بدر

وزير الإسكان: نعمل على تنفيذ أكثر من 35 ألف وحدة في مدينة بدر

وفد من "الصحة" يرافق محافظ جنوب سيناء أثناء استقباله وفدا مجريا

وفد من "الصحة" يرافق محافظ جنوب سيناء أثناء استقباله وفدا مجريا

محافظ البحر الأحمر يتفقد تجهيزات منفذ بيع السلع الغذائية في الغردقة

محافظ البحر الأحمر يتفقد تجهيزات منفذ بيع السلع الغذائية في الغردقة

"تموين الغربية": طرح حصص دقيق فاخر.. وإقامة 256 منفذا للسلع خلال رمضان

"تموين الغربية": طرح حصص دقيق فاخر.. وإقامة 256 منفذا للسلع خلال رمضان

اختيارات الوطن

شيماء البردينى تكتب: هنا تشكلت شخصيتى

شيماء البردينى تكتب: هنا تشكلت شخصيتى

أحمد خضر يكتب: «بيت» يحترم المهنة

أحمد خضر يكتب: «بيت» يحترم المهنة

ربيع ممدوح يكتب: «الوطن».. وحلم رجل سبعينى

ربيع ممدوح يكتب: «الوطن».. وحلم رجل سبعينى

محمد شنح يكتب: دعوة «أمى»

محمد شنح يكتب: دعوة «أمى»

الحسينى محمد يكتب: يعنى إيه قوة؟

الحسينى محمد يكتب: يعنى إيه قوة؟

الأكثر قراءة

عاجل