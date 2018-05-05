انتشال جثة طالب غرق في المنيا.. ووالده: جرفه التيار خلال الاستحمام

انتشلت قوات الإنقاذ النهري جثة طالب، غرق في نهر النيل أثناء الاستحمام أمام مركز سمالوط شمال المنيا.

تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف، مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سمالوط شرق، بغرق "أ. ع. ع"، 16 سنة، طالب بالمرحلة الإعدادية، داخل نهر النيل في قرية البيهو، وانتقلت أجهزة الأمن وقوات الإنقاذ النهري التي نجحت في انتشال الجثة.

وبسؤال والد الغريق لم يتهم أحدَا بالتسبب في غرق نجله، وأقر أنه جرفه التيار خلال الاستحمام.

حرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات والتي أمرت بدفن الجثة.