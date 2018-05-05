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الوطن

2 يونيو.. الحكم في عدم دستورية منح "التضامن" سلطة حل الجمعيات الأهلية

منذ 30 دقيقة
كتب: أحمد ربيع
2 يونيو.. الحكم في عدم دستورية منح "التضامن" سلطة حل الجمعيات الأهلية

وزارة التضامن الاجتماعى

حددت المحكمة الدستورية العليا، 2 يونيو المقبل، للحكم في الطعن ببطلان المادة 42 من قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، فيما تتضمنه من منح وزير التضامن الحق في حل الجمعيات الأهلية، حال تغييرها النشاط أو تلقي أموال خارجية أو غير ذلك من حالات.

وأكدت الدعوى عدم دستورية المادة 42 من قانون الجمعيات الأهلية، لمخالفتها لنصوص المواد 2 و10 و47 و50 و64 و75 من الدستور، حيث تنص المادة رقـم 75 على "للمواطن حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل في شؤونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي".

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