بدء اجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة "الألكسو" في تونس

بدأ المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" بمقره بتونس، اليوم، أعمال دورته العادية الـ109 للمجلس التنفيذي، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة من بينها السعودية، التي يمثلها مدير عام التعليم في منطقة مكة المكرمة محمد مهدي الحارثي.

ويبحث المجلس على مدى 3 أيام موضوعات فنية وإدارية ومالية، من أهمها دراسة مشروع موازنة المنظمة لعامي 2019 ـ 2020، وتقرير المدير العام عن تنفيذ البرامج والأنشطة لعام 2017، إضافة إلى مناقشة وثيقة تتعلّق بالقدس والأوضاع التربوية والثقافية والعلمية في فلسطين.

كما يستعرض المجلس من جهة أخرى مشروع جدول أعمال الدورة العادية الـ24 للمؤتمر العام للمنظمة المقرر انعقادها الأربعاء المقبل، بمشاركة أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ووزراء التربية والتعليم.