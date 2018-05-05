زلزال بقوة 6.9 درجات يضرب هاواي

ضرب زلزال بلغت قوته 6.9 درجات، أرخبيل هاواي عند سفح "بركان كيلوا"، الذي أدى ثورانه في اليوم السابق إلى تدفق الحمم وسُحب الرماد والغبار وانبعاثات سامة، ما أجبر مئات السكان على مغادرة منازلهم.

واعلنت الوكالة الاميركية للجيولوجيا وعلم الزلازل، أن الزلزال وقع عند السفح الجنوبي لبركان "كيلوا"، الذي كان ثار الخميس بعد تسجيل عدة هزات.

وأوضحت الوكالة، أن الزلزال وقع في المكان نفسه شهد زلزالا مدمرا بقوة 7.1 درجات عام 1975، وأسفر عن قتيلين و28 جريحا في جزيرة هاواي، وهي الأكبر في الأرخبيل الأميركي الواقع في المحيط الهادئ.

وكان زلزال سابق بقوة 5.7 درجات ضرب هاواي الجمعة، ونبهت السلطات إلى أن النشاط الزلزالي الذي أدى إلى ثوران بركان "كيلوا"، أحد البراكين الخمسة الناشطة في الجزيرة، سيتواصل.

وأظهرت صور وتسجيلات فيديو التقطت بواسطة طائرات مسيرة خروج الحمم من التشققات الأرضية وتمددها إلى مناطق حرجة.

وبثت وسائل الإعلام المحلية صورا لغليان الحمم المتوهجة خارج صدوع تشكلت في طرق منطقتي "ليلاني أستيتس" و"لانيبونا جادرنز"، حيث طلب من السكان إخلاء المنطقة.

وتقع المنطقة التي تضم نحو 1700 نسمة و770 مبنى، في مقاطعة يبلغ عدد سكانها نحو 10 آلاف شخص.

ولم تفد السلطات عن سقوط ضحايا، لكنها أشارت إلى انهيار عدد كبير من المنازل أو تضررها بشكل كبير.

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