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محافظ الشرقية: تزويد مستشفى "ديرب نجم" بـ 5 ماكينات غسيل كلوي

منذ 28 دقيقة
كتب: نظيمه البحرواي
محافظ الشرقية: تزويد مستشفى "ديرب نجم" بـ 5 ماكينات غسيل كلوي

محافظ الشرقية : تزويد مستفى ديرب نجم بـ 5 ماكينات غسيل كلوي

أعلن اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية عن تزويد مبنى وحدة غسيل الكلى في مستشفى ديرب نجم المركزي، بـ 5 ماكينات غسيل كلوي على نفقة المحافظة، للمساهمة في تقديم خدمة صحية وعلاجية مميزة لأهالي المدينة وللمترددين على المستشفى، ولتحسين الخدمة الصحية للإرتقاء بالمنظومة الصحية والعلاجية، بمركز ومدينة ديرب نجم.

جاء ذلك خلال إفتتاحة مبنى وحدة غسيل الكلى، ووحدة الجهاز الهضمي، والعيادات الخارجية، والصيدلية المجمعة، ووحدة الأشعة المقطعية بالمستشفى، والمقام بالجهود الذاتية بتبرع كريم من المهندس عبداللطيف عبدالخالق.

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