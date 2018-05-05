تسجيل الدخول

الوطن

رئيس "خطة النواب": الصحة والتعليم في حاجة لنسب أكبر بالموازنة

منذ 20 دقيقة
كتب: محمد يوسف
رئيس "خطة النواب": الصحة والتعليم في حاجة لنسب أكبر بالموازنة

د. حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة لا تستطيع أن تتقدم بموازنة غير دستورية، لكي يوافق البرلمان عليها.

وأضاف عيسى: "النسب الدستورية للصحة والتعليم والبحث العلمي متوفرة في الموازنة، وبقول الكلام ده على مدار الأعوام الماشية والحالية منذ انطلاق الدورة البرلمانية".

وأكد، في إجتماع اللجنة اليوم السبت، لمناقشة موازنة وزارة الصحة، بحضور وزير الصحة، أحمد عماد الدين، أن النسب الدستورية مستوفاه في الموازنة، ولكن قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي في حاجة أكثر من هذه النسب التي تم تحديدها في الدستور، من أجل النهوض بها تطويرها.

ولفت عيسى إلى أن هناك فرق كبير بين أن النسب الدستورية مستوفاه، وأن القطاعات الصحية والتعليمية والبحث العلمي في حاجة إلى دعم أكثر.

وعقب على حديثه وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين بقوله: "الاستحقاق الدستوري متوفر بس أنا عندي 12 مليار للجامعات مش باخد منهم حاجة ولم أحصل على شيء منهم".

أخبار متعلقة

مؤسس أول «مركز بحثى خاص»: نستهدف جذب استثمارات أجنبية فى «البحث العلمى».. وحصلنا على المركز الأول فى ريادة الأعمال بأفريقيا

مؤسس أول «مركز بحثى خاص»: نستهدف جذب استثمارات أجنبية فى «البحث العلمى».. وحصلنا على المركز الأول فى ريادة الأعمال بأفريقيا
«السيسى»: الحكومة دعمت مشروعات البحث العلمى والمبتكرين بـ3 مليارات جنيه

«السيسى»: الحكومة دعمت مشروعات البحث العلمى والمبتكرين بـ3 مليارات جنيه
خالد منتصر يكتب: قانون وزير الصحة يغتال البحث العلمى فى مصر.. والوزير يلوّح لمعارضيه بأنه «ابن الدولة»!

خالد منتصر يكتب: قانون وزير الصحة يغتال البحث العلمى فى مصر.. والوزير يلوّح لمعارضيه بأنه «ابن الدولة»!
بريد الوطن| البحث العلمى ينهار بكليات الحقوق

بريد الوطن| البحث العلمى ينهار بكليات الحقوق

التعليقات

محمود مسلم يكتب: «الوطن».. أسلوب حياة

أحدث الأخبار

مميش يعد شباب "كرافانات نمرة 6" في الإسماعيلية بمكان بديل أفضل

مميش يعد شباب "كرافانات نمرة 6" في الإسماعيلية بمكان بديل أفضل

جامعة مصر تنظم بطولة التنس الشاطئية بمدينة دهب

جامعة مصر تنظم بطولة التنس الشاطئية بمدينة دهب

مصرع عامل في محطة للصرف الصحي ببني سويف

مصرع عامل في محطة للصرف الصحي ببني سويف

وزير الصحة: رصد 5 مليارات بالموازنة الجديدة للعلاج على نفقة الدولة

وزير الصحة: رصد 5 مليارات بالموازنة الجديدة للعلاج على نفقة الدولة

غدا.. نظر دعوى إلغاء زيادة بدل العدوى للأطباء

غدا.. نظر دعوى إلغاء زيادة بدل العدوى للأطباء

اختيارات الوطن

بأولى مشاركاته.. "حسام" يحصد المركز الـ6 بكأس أوكرانيا لكمال الأجسام

بأولى مشاركاته.. "حسام" يحصد المركز الـ6 بكأس أوكرانيا لكمال الأجسام

بالفيديو| أبوتريكة لرمضان صبحي: "ارجع الأهلي محتاجلك وانت مش هتستحمل"

بالفيديو| أبوتريكة لرمضان صبحي: "ارجع الأهلي محتاجلك وانت مش هتستحمل"

ربيع ممدوح يكتب: «الوطن».. وحلم رجل سبعينى

ربيع ممدوح يكتب: «الوطن».. وحلم رجل سبعينى

محمد شنح يكتب: دعوة «أمى»

محمد شنح يكتب: دعوة «أمى»

الحسينى محمد يكتب: يعنى إيه قوة؟

الحسينى محمد يكتب: يعنى إيه قوة؟

الأكثر قراءة

عاجل