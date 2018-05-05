رئيس "خطة النواب": الصحة والتعليم في حاجة لنسب أكبر بالموازنة

قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة لا تستطيع أن تتقدم بموازنة غير دستورية، لكي يوافق البرلمان عليها.

وأضاف عيسى: "النسب الدستورية للصحة والتعليم والبحث العلمي متوفرة في الموازنة، وبقول الكلام ده على مدار الأعوام الماشية والحالية منذ انطلاق الدورة البرلمانية".

وأكد، في إجتماع اللجنة اليوم السبت، لمناقشة موازنة وزارة الصحة، بحضور وزير الصحة، أحمد عماد الدين، أن النسب الدستورية مستوفاه في الموازنة، ولكن قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي في حاجة أكثر من هذه النسب التي تم تحديدها في الدستور، من أجل النهوض بها تطويرها.

ولفت عيسى إلى أن هناك فرق كبير بين أن النسب الدستورية مستوفاه، وأن القطاعات الصحية والتعليمية والبحث العلمي في حاجة إلى دعم أكثر.

وعقب على حديثه وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين بقوله: "الاستحقاق الدستوري متوفر بس أنا عندي 12 مليار للجامعات مش باخد منهم حاجة ولم أحصل على شيء منهم".