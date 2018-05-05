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الوطن

محافظ الشرقية يلتقي أهالي ديرب نجم للتعرف على مشكلاتهم

منذ 20 دقيقة
كتب: نظيمه البحرواي
محافظ الشرقية يلتقي أهالي ديرب نجم للتعرف على مشكلاتهم

محافظ الشرقية يلتقي أهالي ديرب نجم للتعرف على مشكلاتهم

التقى اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، أهالي مركز ومدينة ديرب نجم للاستماع لمشاكلهم على الطبيعة وللتعرف على احتياجاتهم في جميع القطاعات الخدمية وللعمل على تلبية الاحتياجات، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في ضوء الإمكانيات المتاحة.

جاء ذلك على هامش مشاركة محافظ الشرقية أهالي مدينة ديرب نجم إفتتاح مبنى وحدة غسيل الكلى ووحدة الجهاز الهضمي والعيادات الخارجية والصيدلية المجمعة ووحدة الأشعة المقطعية لمستشفى ديرب نجم.

واستعرض المحافظ ماتم إنجازه في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والتعليم والإسكان والغاز الطبيعي  ليؤكد أن المحافظة تسعى لتوفير كافة الإعتمادات المالية اللازمة للإنتهاء كافة المشروعات الحيوية والتي تمس المواطن بشكل مباشر وقال أنه بحلول عام 2020 ستتخطى نسبة تنفيذ مشروعات الصرف الصحي الــ 45 % .

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