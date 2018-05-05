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الوطن

غدا.. نظر دعوى بطلان انتخابات النادي الأهلي

منذ 11 دقيقة
كتب: محمد عيسى
غدا.. نظر دعوى بطلان انتخابات النادي الأهلي

انتخابات النادي الأهلي

تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، الدعوى المقامة من وائل عوض ومحروس بدر، أعضاء بالنادي الأهلي، لبطلان انتخابات النادي الأهلي التي فاز بها الكابتن محمود الخطيب وقائمته.

وقالت الدعوى التي حملت رقم 11421 لسنة 72 قضائية، إن سبب الطلب ببطلان الانتخابات هو عدم إدراج أسماء أعضاء الشيخ زايد في الجمعية العمومية على الرغم من حصولهم على حكم قضائي رقم 30817 لسنة 71ق، واجب النفاذ بمشاركتهم في الجمعيات العمومية للنادي.

وكانت انتخابات النادي الأهلي، أسفرت عن فوز محمود الخطيب برئاسة النادي وقائمته الكاملة، قبل أن تقام دعوى قضائية ببطلان إجراءاتها وما ترتب عليها من قرارات.

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