وزير النقل اليمني: مليشيا الحوثي تهدد ‏بتفجير 19 سفينة محملة بالوقود

"الحوثي"هددت بتفجير 19 سفينة في منطقة المخطاف بميناء الحديدة
قال وزير النقل اليمني، صالح الجبواني، إن مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، هددت بتفجير 19 سفينة في منطقة المخطاف بميناء الحديدة تحمل أكثر من 200 ألف طن من الوقود وذلك بعد أن منعتها من دخول الميناء لتفريغ حمولتها.
وأكد الجبواني في تصريح له نقله، الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن هذا التصرف يعد فاشياً ويدل على همجيتها ومدى الإجرام الذي وصلت إليه ، مضيفاً أن مليشيا الحوثي، باتت تشكل خطراً لا يقتصر على اليمن وحسب بل على الإقليم والعالم والإنسان والبيئة والممرات الدولية والتجارة العالمية.
وحمل الوزير الجبواني اليمليشيا الحوثية، المسؤولية الكاملة على مثل هذه التصرفات، داعياً المجتمع الدولي للتحرك العاجل لإيقاف الكارثة، مؤكداً استعداد ميناء عدن لاستقبال السفن التي تحتجزها المليشيا وتوزيع حمولتها من الوقود على مختلف أنحاء البلاد.