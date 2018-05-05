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وزير النقل اليمني: مليشيا الحوثي تهدد ‏بتفجير 19 سفينة محملة بالوقود

منذ 11 دقيقة
كتب: وكالات
وزير النقل اليمني: مليشيا الحوثي تهدد ‏بتفجير 19 سفينة محملة بالوقود

"الحوثي"هددت ‏بتفجير 19 سفينة في منطقة المخطاف بميناء ‏الحديدة

قال وزير النقل اليمني، صالح الجبواني، إن مليشيا ‏الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، هددت ‏بتفجير 19 سفينة في منطقة المخطاف بميناء ‏الحديدة تحمل أكثر من 200 ألف طن من الوقود ‏وذلك بعد أن منعتها من دخول الميناء لتفريغ ‏حمولتها.

‏وأكد الجبواني في تصريح له نقله، الموقع الإلكتروني ‏التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن هذا التصرف يعد ‏فاشياً ويدل على همجيتها ومدى الإجرام الذي ‏وصلت إليه ، مضيفاً أن مليشيا الحوثي، باتت تشكل خطراً لا ‏يقتصر على اليمن وحسب بل على الإقليم والعالم ‏والإنسان والبيئة والممرات الدولية والتجارة ‏العالمية.‏

وحمل الوزير الجبواني اليمليشيا الحوثية، المسؤولية ‏الكاملة على مثل هذه التصرفات، داعياً المجتمع ‏الدولي للتحرك العاجل لإيقاف الكارثة، مؤكداً ‏استعداد ميناء عدن لاستقبال السفن التي تحتجزها ‏المليشيا وتوزيع حمولتها من الوقود على مختلف ‏أنحاء البلاد.‏

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