"الأعلى للإعلام": إرسال معايير الدراما لرؤساء القنوات قبل رمضان

اجتمعت لجنة الدراما المنبثقة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم السبت، برئاسة المخرج "محمد فاضل" و"مجدى لاشين"، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والناقدة "خيرية البشلاوي" و"نبيل الجوهري" سكرتير نقيب المهن السينمائية والسيناريست "هاني كمال" أعضاء لجنة الدراما وبحضور المستشار "هيثم شاكر" وذلك بمقر المجلس بماسبيرو.

واستعرضت اللجنة قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإصدار معايير الأعمال الدرامية التي يتم عرضها على الشاشات وإذاعتها على المحطات الإذاعية على أن يتم إرسال نسخة من هذه المعايير إلى رؤساء القنوات التليفزيونية والإذاعية قبل حلول شهر رمضان.

كما قامت اللجنة بعرض الأبحاث التي كانت قد كلفت بها المكتب الفني بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والخاصة بدراسة عرض الإعلانات في الأعمال الدرامية، واتفقت اللجنة على الاسترشاد بهذه الأبحاث في وضع المعيار المناسب للإعلانات في الدراما المصرية، ورفع توصية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لإصدار القرارات اللازمة.