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الوطن

وزير الإسكان يتفقد تنفيذ 28 ألف وحدة بمدينة العبور

منذ 45 دقيقة
كتب: جهاد عباس
وزير الإسكان يتفقد تنفيذ 28 ألف وحدة بمدينة العبور

وزير الاسكان

زار الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق المجتمعات العمرانية، بزيارة مدينة العبور لتفقد المشروعات المختلفة التي يجري تنفيذها.

وقال مدبولي، إن مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة العبور يشمل  28024 وحدة، تم الانتهاء من تنفيذ 2104 منها، ويجرى تنفيذ 25920 وحدة أخرى.

وأضاف المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه بجانب تنفيذ الوحدات السكنية، تم ويجري تنفيذ 51 مشروعاً خدمياً، لخدمة سكان مشروع الإسكان الاجتماعي، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 3 مدارس، وجار تنفيذ 3 مدارس أخرى، وطرح 5 غيرها، كما يتم تنفيذ 4 حضانات، وتم تنفيذ وحدتين صحيتين، ويجري تنفيذ 3 وحدات أخرى، وتم تنفيذ سوقين تجاريتين، ويجرى تنفيذ 13 أخرى، وتم تنفيذ ملعب، ويجرى تنفيذ وطرح 6 ملاعب ومراكز شباب، كما يتم تنفيذ وطرح والإعداد لطرح 6 مساجد وكنائس، وتم ويجرى تنفيذ وطرح 3 مبان للخدمات العامة.

كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، أعمال تنفيذ المرحلة الثالثة لمشروع دار مصر للإسكان المتوسط، بالمدينة، ودخل إحدى الوحدات التي تم تشطيبها كنموذج، حيث يتم تنفيذ 816 وحدة في منطقة متميزة، كما كلف الوزير بالاهتمام بجودة تنفيذ الوحدات، والتشطيبات، والالتزام بالبرامج الزمنية للتنفيذ، التي سيتم الاعلان عن طرحها قريبا.

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