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الوطن

اعتقال المعارض نافالني وعدد من أنصاره خلال تظاهرات ضد بوتين

منذ 18 دقيقة
كتب: أ.ف.ب
اعتقال المعارض نافالني وعدد من أنصاره خلال تظاهرات ضد بوتين

بوتين

اعتقلت الشرطة الروسية المعارض أليكسي نافالني، وأكثر من ألف من أنصاره السبت خلال تظاهرات في أنحاء روسيا، قبل يومين على تولي فلاديمير بوتين ولايته الرئاسية الرابعة.

وحُرم نافالني من الترشح إلى الانتخابات الرئاسية التي جرت في 18 مارس وحصل فيها بوتين على أكثر من 76% من الأصوات، بعد إدانة جنائية يُتهم الكرملين بتدبيرها.

ولبى آلاف المتظاهرين دعوته إلى التظاهرة في مدن وبلدات عدة تحت شعار "روسيا ستكون حرة" و"يسقط القيصر"، ولم تأذن السلطات بتلك التظاهرات.

واعتقل نافالني البالغ من العمر 41 عاما وحليفه نيكولاي لياسكين وعدد من أنصارهما في موسكو، فيما حاولت الشرطة تفريق المتظاهرين بخشونة، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس.

وقالت مجموعة المراقبة المستقلة "أو في دي - إنفو"، إن ما لا يقل عن 1348 شخصا اعتقلوا في تظاهرات للمعارضة، منهم 572 في موسكو و180 في سان بطرسبورج و164 في تشليابنسك بمنطقة الأورال.

وأضافت المجموعة أن "التوقيفات جرت بخشونة" وأن بعض المتظاهرين تعرضوا لخدوش ورضوض، وأكدت أن شخصا على الاقل نقل إلى المستشفى.

وفي موسكو، استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والقوة لتفريق المتظاهرين، لكن مئات من متظاهري المعارضة كانوا لا يزالون متجمعين بعد الظهر في ساحة بوشكين بوسط العاصمة الروسية، بحسب مراسلي فرانس برس في المكان.

واعتقل نافالني بعيد وصوله إلى تظاهرة موسكو فيما هتف أنصاره "عار" بالأوكرانية، وهو شعار ذاع خلال انتفاضة كييف التي أطاحت بالنظام المدعوم من الكرملين في 2014.

واندلعت أيضا صدامات بين معارضين وناشطين مؤيدين للكرملين تجمعوا أيضا في وسط موسكو.

وفي سان بطرسبورغ ثاني أكبر المدن الروسية شارك الالاف في تظاهرة في جادة نيفسكي، شريان عاصمة الإمبراطورية الروسية السابقة، وهتفوا "بوتين سارق" ويسقط بوتين"، بحسب مراسلة لفرانس برس.

وحاول بعض المتظاهرين قطع حركة السير قبل أن تتدخل الشرطة، ورشق متظاهرون عناصر الشرطة بالبيض وزجاجات المياه وتم استخدام الغاز المسيل للدموع.

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