كوريا الجنوبية تدعو زعماء "آسيا-الباسيفيك" لدعم تنفيذ اتفاق السلام

طالب وزير المالية الكوري الجنوبي كيم دونج-يون، اليوم السبت، زعماء منطقة آسيا - الباسيفيك بتقديم الدعم لتنفيذ اتفاق السلام الذي توصلت إليه الكوريتان خلال القمة التي عقدت بينهما الأسبوع الماضي.

وجاءت تصريحات كيم -التي نقلتها وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - على هامش حضوره الاجتماع السنوي الـ51 لبنك التنمية الآسيوي، والمنعقد حاليا في العاصمة الفلبينية مانيلا.

وأشار كيم إلى أن الخطوات التي اتخذتها الكوريتان مؤخرًا ستشكل فرصة حقيقية لإحداث قفزة نحو تحقيق الاستقرار والتنمية في منطقة آسيا - الباسيفيك، والمجتمع الدولي بأكمله، مُطالبًا زعماء المنطقة بدعم الجهود المشتركة وتأييدها، مضيفا أن زعيمي الكوريتين اتخذا، خلال القمة، خطوات مُجدية من أجل ترسيخ السلام والازدهار المشترك في شبه الجزيرة الكورية.

يُذكر أن الرئيس الكوري الجنوبي مون جاى إن ونظيره الشمالي كيم جونج أون، التقيا الأسبوع الماضي في مدينة بانمونجوم الحدودية، ووقعا على إعلان مشترك بمقتضاه سيستكملان "إخلال شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي تماما"، والعمل على إرساء اتفاقية سلام في غضون عام.