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الوطن

طارق شوقي: السيسي كلف بإعادة بناء الإنسان المصري

منذ 14 دقيقة
كتب: عبد الرحمن خالد
طارق شوقي: السيسي كلف بإعادة بناء الإنسان المصري

طارق شوقي

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى تكليفا للحكومة بإعادة بناء الإنسان المصري، وهذا هو المشروع الذي تريد تنفيذه الحكومة بأكملها ولكل وزير دور في ذلك، موضحا أن السيسي يسعى أن تنافس مصر الدول الكبرى بشبابها وتكون دول منتجة، ويرتفع اقتصادها.

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة" أن هناك عمل على كل مراحل التعليم لإصلاحها، مشيرا إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي لها دور في الإصلاح.

وأكد أن التعليم هو الوسيلة الوحيدة القادرة على وضع مصر على الخريطة العالمية.

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