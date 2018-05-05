عصفور: الأزهر والكنيسة لديهما جمودا فكريا يمنعهما من محاربة التطرف

عقب الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق، على فتوى داعية سلفي بتحريم زينة وفوانيس رمضان، بأن السلفيين لديهم كبت، والأزهر والكنيسة لديهما جمودا فكريا يمنعهما من محاربة التطرف.

وأضاف عصفور، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن الدعوة التي بدأها الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تجديد الخطاب الديني لم تحدث في الأزهر أو الكنيسة، مشددًا على أن هناك جمود فكري على مستوى الخطاب المسيحي والإسلامي.

وتابع وزير الثقافة الأسبق، أنه حتى الآن يسمع مجرد كلام عن تجديد الخطاب الديني، ونحن بحاجة للتجديد في كل مناحي الحياة، موضحًا أن تجديد الخطاب الديني والفكر الديني صنع بشري ليس له علاقة بالنص الديني، ونحن نريد تجديد الفقه الديني الذي يعتبر تفسير للنص الديني بما يتلائم مع متطلبات العصر الحالي.

ونوه، إلى أن الإمام ابن تيمية تميز بفقهه المتشدد، وأغلب التعصب جاء منه.