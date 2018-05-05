محافظ كفر الشيخ يشهد فعاليات المؤتمر الشعبي لدعم "التنمية"

شهد اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، اليوم، فعاليات المؤتمر الشعبي لدعم مسيرة التنمية، بمجمع كفرالشيخ الثقافي، وذلك لتسليط الضوء على إنجازات الدولة في المحافظة.

جاء ذلك بحضور المهندس راضي أمين، السكرتير العام للمحافظة، والمحاسب محمد أبوغنيمة، السكرتير العام المساعد، والعميد سامح الطنوبي المستشار العسكري، واللواء شكري الجندي، واللواء هاني النواصرة، واللواء سيد احمد محمد سيد أحمد، والمحاسب علاء سلام، والدكتور عمرو دوير، والدكتورة منى عبدالعاطى، والمهندس علي عبد الستار مساعد المحافظ، ورئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، ورجال الأزهر والكنيسة، وكابتن أحمد عبد الفتاح، منسق عام المؤتمر، ووكلاء الوزارات، وأساتذة الجامعات، ورؤساء المصالح الحكومية والقيادات التنفيذية، والشعبية بالمحافظة.

وكرم محافظ كفرالشيخ عدد من الشخصيات المتميزة في العمل الخدمي، وكرمه عدداً من الشباب.