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الوطن

بالفيديو والصور| سيول تجتاج تركيا وتجرف السيارات بالشوارع

منذ 37 دقيقة
كتب: وكالات
بالفيديو والصور| سيول تجتاج تركيا وتجرف السيارات بالشوارع

سيول تجتاح تركيا

شهدت العاصمة التركية أنقرة، اليوم السبت، هطول أمطار غزيرة، ما أدى إلى تشكيل سيول عارمة تسببت في جرف عشرات السيارات وألحقت ببعض المحال التجارية أضرارا كبيرة.

وأظهر مقطع فيديو، تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، مياه السيول المتدفقة وهي تجرف في طريقها عشرات السيارات في منطقة "ماماق" بأنقرة.

كما تسببت الأمطار الغزيرة في قطع بعض الأسلاك الكهربائية في المنطقة، وهرعت فرق بلدية "ماماق" والإطفاء إليها، وأطلقت عمليات لإنقاذ السيارات ومساعدة المواطنين، بحسب ما ذكرت وكالة "الأناضول" التركية، مضيفة أن مياه السيول الناجمة عن الأمطار التي هطلت خلال ساعات الظهر اليوم، أثرت سلبا على سير الحياة في أنقرة.

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